/673589/الأرصاد-تحذر-المواطنين-من-التهاون-مع-برودة-الجو-وهذه-المناطق-ستشهد-تساقط-ثلوج

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن صباح اليوم شهد أمطارا خفيفة على محافظات الوجه البحري ، وبدات تتلاشى على مدار الساعات الاخرى من اليوم.

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وتابع أن تدفق السجب قل تدريجيا وهو ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط مضيفا أن درجات الحرارة تنخفض عن المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

الأرصاد: تحذر المواطنين من التهاون مع برودة الجو وتوجه هذه النصائح للتجاوز

ولفت من المتوقع ان يكون هناك شبورة خفيفه، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في الليل، مشيرا إلى ان القاهرة درجات الحخرارة فيها وصلت 15 درجة مئوية، ومع دخول ساعات اللليل متوقع ان تصل إلى 7 درجات مئوية وتصل إلى 9 درجات على السواحل الشمالية، مع استمرار تكون الثلوج على سيناء.

وتابع أن سيناء تشهد درجات حرارة منخفضة جدا، ححيث ان شهر يناير يشهد هذه الانخفاضات من الحرارة حيث الوصول غلى 5 درجات تحت الصفر، وهو امر طبيعي في مدينة سيناء، وبالتالي يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.