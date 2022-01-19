/673598/عزة-مصطفى-ارتفاع-أعداد-إصابات-كورونا-ويجب-تخفيض-أسعار-مسحات-كورونا
تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، والذي يهدف إلى متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
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وتابعت مصطف أن الأعداد الخاصة بفيروس كورونا تشهد ارتفاع، في عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بناء على بيانات من الحكومة، مشيرة أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة توفير الجرعة الثالثة لمن قام بالحصوبل على الجرع الاولى والثانية.
عزة مصطفى: ارتفاع أعداد إصابات كورونا ويجب تخفيض أسعار مسحات كورونا
ونوهت ان الحكومة لن تسمح لأى شخص بدخول أي مؤسسة حكومية دون الحصول على لقاح فيروس كورونا مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارجءات التباعد وارتداء الكمامة.
واختتمت حديثها مطالبة بتخفيض أسعار مسحات كورونا حتى يكون هناك قدره على اجراءه من المواطنين.
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