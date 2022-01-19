خاص| مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس في مأزق بعد إصابة أحمد مكي بكورونا

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يعود النجم أحمد مكي لتقديم جزء سادس من مسلسل «الكبير أوي» عقب 6 سنوات من الغياب، حيث قدم مكي الجزء الخامس في عام 2015، على أن يعرض الجزء الجديد في موسم مسلسلات رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد وقوع مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس بمأزق بعد إصابة مكي بكورونا.

إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

ووقع مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس بمأزق كبير، حيث علم موقع «دوت الخليج» من مصادره الخاصة أن بطل العمل الفنان أحمد مكي أُصيب بفيروس كورونا، كما أن هناك اشتباه في عدد من طاقم العمل.

الكبير أوي يبحث عن عروسة في الجزء السادس

وسبق وأن علم موقع «دوت الخليج»، من مصادره أن أحمد مكي والذي يجسد دور «الكبير» في الجزء السادس، يبحث عن عروسة كي تُربي أبناءه بعدما كبروا في العمر، وخلال بحثه عن عروسة يتزوج من فتاة وهي الفنانة الشابة رحمة أحمد، وتحدث مغامرات بينها وبين ابناءه.

مسلسل الكبير أوي في رمضان 2022

وخلال أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه في رمضان 2022، يقدم الفنان أحمد مكي دور "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم"، وذلك أثناء التصوير في عزبة الفنان أشرف عبد الباقي التي تم بناء قرية المزاريطة بها بمنطقة المنصورية.

مسلسل الكبير أوي

يعد مسلسل الكبير اوي من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أول أجزاءه عام 2010، وكانت ترافقه النجمة دنيا عبد العزيز حيث كانت تجسد دور زوجته "هدية"، ولكن عقب نجاح الجزء الرابع اعتذرت دنيا عبد العزيز عن استكمال العمل في جزءه الخامس، مما جعل البعض يفتقدها بالعمل خاصًة وأنه كان هناك تناغم كبير بين دنيا عبد العزيز وأحمد مكي.

أحمد مكي في مسلسل الاختيار الجزء الثاني

وقدم الفنان أحمد مكي في موسم مسلسلات رمضان الماضي دور ضابط العمليات الخاصة يوسف رفاعي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، والذي رأينا خلاله دور مختلفًا عن الكوميديا الذي اعتاد الجمهور عليها منه، حيث آدى دور مليء بمشاهد الأكشن، وكذلك الرومانسية مع الفنانة أسماء أبو اليزيد الذي سيتزوج منها في نهاية العمل. كما كان هناك كيميا كبيرة بين أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز خلال أحداث المسلسل ليحققا نجاحًا كبيرًا للجزء الثاني عقب نجاح أمير كرارة في الجزء الأول.