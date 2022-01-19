اهتمام ليون وإشبيلية بضم مصطفى محمد

أكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن هناك اهتمام من نادي أوليمبيك ليون بشأن ضم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت أنه يوجد أكثر من فريق مهتم بضم اللاعب على رأسهم ليون وإشبيلية الإسباني، حيث يتابعون اللاعب في بطولة كاس أمم أفريقيا مع منتخب مصر لحسم القرار حول ضم اللاعب من الفريق التركي.

وأضافت أنه هناك كشافين من عدة فرق فرنسية مهتمين أيضاً بالاعب بجانب ليون، مثل ليل الذي أبدى إهتمام بضم مضطفى محمد ويتابعه مع منتخب مصر خلال أمم أفريقيا.

الاستعدادات الأخيرة لـ منتخب مصر قبل لقاء السودان بكأس أمم إفريقيا

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بمقر اقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمدة نصف ساعة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي.

وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان في التاسعة مساء اليوم، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية.

برنامج بعثة منتخب مصر بعد مباراة السودان

ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

وتنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 14 نقاط.

ويأتي المنتخب الجابوني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

وتقع رصيد المنتخب الليبي عند 7 نقاط محتلاً المركزالثالث.

ويحتل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط.

معلق مباراة مصر والسودان

تذاع مباراة مباراة مصر والسودان بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي