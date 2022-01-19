/673591/محافظ-سوهاج-وقائد-الجيش-الثالث-الميداني-يتفقدان-مشروعات-حياة-كريمة-بقرية أم-دومة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء أ.ح عاصم عاشور قائد الجيش الثالث الميداني، بجولة ميدانية تفقدا خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقرية " أم دومة " بمركز طما، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي نائب رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما .

شملت الجولة تفقد مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج "، والذي يشمل " مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب تموين، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ومكتب للتضامن الاجتماعي، ومجلس محلي، ووحدة محلية "، كما تفقد المحافظ وقائد الجيش الثالث نقطة إسعاف " أم دومة"، ووحدة طب الأسرة، ومجمع الخدمات الزراعية، وأعمال الرصف الجارية بشوارع القرية .

بدء الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة

"الفقي" يوجه برصد وحصر جميع حالات التعدي وإزالتها خاصة على نهر النيل والمجاري المائية والبناء على الأراضى الزراعية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية ورصد وحصر جميع حالات التعدي والتعامل معها وفقا للقانون، والتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية ، بالتنسيق مع مديرية الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

وأوضح "الفقي" أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 تبدأ من اليوم الأربعاء 19 يناير وحتى 30 يناير ، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 وحتى 26 / 3 / 2022 .

وشدد محافظ سوهاج علي عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.