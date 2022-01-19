/673592/الجريمة-بدافع-السرقة-القبض-على-قاتل-بطلة-العالم-لكرة-السرعة-بكفر-الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من فك غموض جريمة مقتل بطلة مصر والعالم السابقة لكرة السرعة بكفر الشيخ التي عثر عليى جثمانها فوق أحد أسطح العقارات بمدينة دسوق قبل يومين، حيث تمن الامن من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فرق البحث التي قامت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ بتكليفها للكشف عن غموض واقعة مقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي.

دوت الخليج

اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ترأس فريق بحث ضم عددا من ضباط البحث الجنائي من بينهم العميد أحمد السكران رئيس فرع البحث الجنائي، وذلك عقب إبلاغ من أهل لاعبة كرة السرعة ، العثور على نجلتهم جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.

تحديد هوية قاتل اللاعبة

حيث تمكن فريق البحث من تحديد هوية قاتل اللاعبة روان محمد الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، ومنتخب جامعة كفر الشيخ، والحاصلة على بطولة العالم للأندية مع فريقها. وكشفت التحريات والتحقيقات التي تمت بواسطة فريق البحث، أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وقام بإرغامها على الصعود لسطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرى بإيشارب، ثم سرقة الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

المتهم سبق تورطه في 17 سابقة

تحديد هويته تبين أنه "إ.م.م" مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وأن جرى اتهامه في 17 سابقة من بينها الإتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة، حيث قام بسرقة الحلق الخاص بها وهاتف محمول.