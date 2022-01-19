/673593/محلية-النواب-توصي-بتنفيذ-كوبري-المناشي-ومحافظ-الجيزة-يتعهد-برصف-5-كيلو-متر-من-طريق-الخطابة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع ازدواج أعمدة إنارة طريق المناشي – الخطاطبة التابع لمدينة منشأة القناطر – محافظة الجيزة، بالرغم من خطورة الطريق وكثرة الحوادث عليه نظراً لعدم وجود أعمدة إنارة وتهالكة، وذلك بالرغم من موافقة محافظ الجيزة – شفاهياً – بتاريخ 10/7/2021 على تنفيذ المشروع، وبتاريخ 24/7/2021 تم مخاطبته لإصدار تعليماته للبدء في تنفيذ الأعمال، وحتى الآن لم يتم البدء.

دوت الخليج وعقب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأنه سيتم تنفيذ المشروع، وأكد المحافظ أنه سيتم إنارة الطريق بمساحة 5.5 كيلو متر. مناقشات محلية النواب اليوم الأربعاء كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء كوبري مشاه أعلي خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشي البلد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة، موضحا أن وزارة التخطيط سبق أن وافقت علي توفير الاعتماد المالي اللازم خلال اجتماع سابق في لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. وأشار إلي أن المنطقة تشهد حوادث متكررة وإنشاء الكوبري أمر ضروري لحماية أرواح المواطنين، مطالبا وزارة التخطيط بتوفير الاعتماد المالي وإدراج الكوبري في خطة العام المالي الجديد، وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بتوفير الاعتماد المالي للتيسير علي المواطنين بإنشاء الكوبري. وتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء كوبري مشاه أعلي خط السكة الحديد بمنطقة السوق الحضاري المزمع إنشائه أمام الادارة الزراعية بمدينة العياط، وأوصت اللجنة بسرعة إنشاء الكوبري، وتعهد المحافظ بتوفير المبلغ المطلوب وهو 3 ملايين جنيه.

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