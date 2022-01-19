المحافظ ونائب وزير الاثار يبحثان سُبل تطوير بعض المواقع الأثرية والسياحية بسوهاج

/673599/المحافظ-ونائب-وزير-الاثار-يبحثان-سبل-تطوير-بعض-المواقع-الأثرية-والسياحية-بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار؛ وذلك في إطار زيارتها التفقدية لمحافظتي سوهاج وقنا للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المواقع الأثرية، واماكن الخدمات السياحية، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان المحافظة، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالديوان.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة برفع كفاءة بعض المواقع الأثرية والسياحية، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من برنامج تنمية الصعيد من خلال إعطاء أولوية للقرى المحيطة بمواقع التراث والمواقع المراد تطويرها، والاهتمام بالمكون الأثري والسياحي وانعكاسه على المجتمع المحلي، في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية نحو وضع تصور متكامل بين جهات الدولة يضمن استدامة أنشطة الدعم التسويقي ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية لتوفير التنمية المستدامة للقرى المستهدفة.

المواقع الاثرية بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى مما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية، والعمل على وضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال إعادة تأهيل تلك المقومات بما يتناسب مع متطلبات العمل السياحي .

ومن جانبها أكدت نائب وزير السياحة والآثار أن الزيارة تستهدف إجراء مسح شامل للمواقع السياحية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، وتحديد الاحتياجات التدريبية لرفع مهارات العاملين بالحرف اليدوية والتقليدية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى مع شركاء التنمية تحديد التحديات والفرص لوضع تصور شامل لكيفية مساهمة وزارة السياحة والآثار في تطوير ودعم النشاط السياحي بالمحافظة مع تعزيز دور المجتمع المحلي، من خلال تدشين أماكن خدمات داعمة للنشاط السياحي، والتركيز على أهمية الوعي السياحي في المجتمعات الحاضنة للسياحة، ورفع كفاءة العاملين بأماكن الخدمات السياحية.

حياة كريمة بسوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء أ.ح عاصم عاشور قائد الجيش الثالث الميداني، بجولة ميدانية تفقدا خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقرية " أم دومة " بمركز طما، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي نائب رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما .