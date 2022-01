/673602/جاسبارد-أوليه-يلقى-مصرعه-في-حادث-تزلج-تفاصيل

دوت الخليج يرصد سبب وفاة الفنان الفرنسي جاسبرد أوليه.

حادث تزلج يتسبب في وفاة جاسبرد أوليه

تصادم جاسبرد مع متزلج آخر، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لإصابة بالغة في الرأس، مما استدعى نقله للمشفى وخضوعه لعملية جراحية، لكن شاءت الأقدار ووافته المنية.

جاسبرد أوليه يشارك في Moon knight

على الصعيد الآخر، يشارك الراحل في مسلسل «Moon knight» وهو مسلسل تلفزيوني أمريكي يستند إلى شخصية مارفل كوميكس التي تحمل الاسم نفسه، كتبه جيرمي سلاتر، وتم اختيار أوسكار إسحاق ليكون بطل المسلسل في ذلك الوقت، وبدأ التصوير في أواخر أبريل الماضي في بودابست، وانتهى في أوائل أكتوبر، قبل أن ينتقل إلى أتلانتا، جورجيا، وينتهي بعد ذلك بوقت قصير.

وتدور أحداثه حول مكافحة الجريمة مع اضطراب الهوية الانفصامية، والتورط في خضم حرب الآلهة في كل من العصر الحديث ومصر القديمة.

قصة مسلسل Moon knight يجسد بطل العمل شخصية مارك سبيكتور، ويعاني بطل مسلسل Moon Knight من اضطراب الهوية، ويسمع أصواتًا في رأسه لا يميزها، ويعتقد أنه يجسد شخصية الإله المصري خونشو الذي ظهر تمثاله الذهبي في الفيديو أيضًا.

ولا يميز بطل Moon Knight بين الحقيقة والأحلام، ويتحدث بلهجة إنجليزية شمالية، ويعاني من عدم إدراك أفعاله التي يقوم بها حينما يقتل بوحشية ويتنقل عبر المباني في الظلام.

السيرة الذاتية لجاسبرد أوليه

بدأ جاسبارد أوليه مجاله الفني منذ عام 1997، وخاض عدة تجارب فنية بين المسرح و السينما و التليفزيون حتى وصل إلى العالمية و هوليوود، و الترشيح لجوائز الأوسكار.

رشح جاسبارد أوليه، لعدة جوائز، والتي تعد أبرزها، ترشيحه لـ 4 مرات لـ الأوسكار، ومن بينهم ترشيحه عن أفضل ممثل مساعد عن فيلمي«Training - Boyhood».

الجدير بالذكر أن جاسبارد أوليه شارك في عدة أفلام عالمية من إنتاج «مارفل»، وأبرزها: «Shang-Chi the Legend of the Ten Rings»