نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات حياة كريمة فى جزيرة ببا

وتفقد نائب المحافظ سير العمل فى مشروع المجمع الخدمى بجزيرة ببا، الذى يشرف على تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم، حيث يضم كل مجمع (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، مكتب تموين، شهر عقارى) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطنى تلك القرى.
كما تفقد حبش مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالقرية، والذى سيشمل جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان، علاوة على متابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها فى قطاع التعليم، متفقدا المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا والتى تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وتابع سير العمل فى مشروع توسعة مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية بمساحة 2556 مترا مربعا منها 297 م للمبنى الذى يضم 16 فصلا (4 رياض أطفال+12 ابتدائى)، بالإضافة إلى تفقد مشروع توسعة مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية بمساحة 2536 مترا مربعا، منها 165 مساحة المبنى الذى يضم 8 فصول، وذلك ضمن حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع بالمركز ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية وإحلال وتجديد وصيانة ورفع كفاءة.
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