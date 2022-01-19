التعليم: حوكمة وتدقيق مراحل مسابقة تعيين 30 ألف معلم لتحقيق تكافؤ الفرص

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، سيتم حوكمتها بشكل يحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وستتم جميع مراحلها إلكترونيا بشكل دقيق، مشيرة إلى أن المؤهلات المطلوبة سيتم الإعلان عنه فى غضون شهرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.