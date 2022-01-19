سمية الخشاب تهاجم سائق متحرش: "ايه القرف ده"

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دوت الخليج

سمية الخشاب تهاجم المتحرشين

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة نشرتها آحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش من قِبل أحد السائقين، حيث أن الفتاة قالت أن المتحرش عرض عليها مبلغ من المال مقابل إقامة علاقة معها.

وبجانبه، علقت سمية الخشاب على المنشور التى تم نشره من قِبل الفتاة، وكتبت: " وايه ده كمان؟ ده انتوا هتتجابوا وهتتعلموا ازاي تعملوا كده مع بنات الناس".

سمية الخشاب تهاجم شركة السائق

وكتبت سمية الخشاب عن السائقين ببعض شركات التوصيل والتى تقوم بقبول هؤلاء الشباب بدون التحري عنهم، قائلة: "على فكرة دي مش أول مرة اسمع فيها حاجة زي كده، هي الشركات دي مبتتحراش عن الناس اللي بتشغلهم؟ ايه القرف ده!!!!".

فتاة تروي قصتها مع التحرش وسمية الخشاب تدعمها

وساندت سمية الخشاب آحدى ضحايا التحرش، والتى نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عن طلبها لسيارة لتذهب إلى بيتها بعد الانتهاء من يومها العملى، لتتفاجئ بأن السائق يفعل بعض الحركات الغير لائقة، وعند توصيلها إلى منزلها انتظر تحت المنزل لمدة طويلة.

وعلقت سمية على المنشور التي نشرته الفتاة: "مريم حبيبتي، متسكتيش عن حقك واحنا معاكي وفي ضهرك والمخلوق ده هيتجاب هيتجاب وهيتطبق عليه العقوبة القانونية اللي يستاهلها عشان يكون عبره لغيره من الوحوش.. اللي المفروض انهم بيشتغلوا عشان ياكلوا عيش".

سمية الخشاب مع الهضبة عمرو دياب

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب شاركت الجمهور مؤخرًا بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لللعام السابق.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و"رمضان" مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.