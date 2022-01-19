/673605/رئيس-زراعة-النواب-الدولة-المصرية-نجحت-في-حل-أزمة-الأسمدة-بدعم-الرئيس-السيسي

علق النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن توجيهات الرئيس السيسي بتدقيق كل تفاصيل إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، موجها الشكر للقيادة السياسية لجهوده الدؤوبة في في مجال الزراعة ومتابعة كافة الأزمات التي تواجه الفلاح، مثل الأزمة الأخيرة المتعلقة بالأسمدة.

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جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج صالة التحرير تقديم الأعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية صدى البلد، مؤكدا ان الدولة المصرية نجحت في حل أزمة الاسمدة، حيث استطاعت الدولة ان تتعامل مع اللجنة لتوفير حلول فعالة وهو ما تم بالفعل، حيث انتهاء الأأزمة وتوفير اسمدة النتيروجين والبوتاسيوم والفسفور.

رئيس زراعة النواب: الدولة المصرية نجحت في حل أزمة الأسمدة بدعم الرئيس السيسي

وتابع ان الرئيس السيسي وجه بانشاء لجنة لمتابعة أزمة الأسمدة، منوها أن الرئيس السيسي وجه بالاستفادة من الاسمدة الخام بدلل من تصديرها خام، بشكل لا يضمن عمل قيمة مضافة لها، وتصديرها في صورة منتجات.

السيسي يوجه بتدقيق كل تفاصيل إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية

هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة؛ للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج.

وتابع الحصري أن تدقيق كل التفاصيل الخاصة بهذا المشروع الهام، جاء باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، حتى يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.