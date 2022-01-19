سمية الخشاب توجه رسالة إلى المتحرشين: "هتتحسبوا على افعالكم"

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حذرت الفنانة سمية الخشاب المتحرشيين الذين يتسببون بإذاء الفتيات نتيجة افعالهم الغير لائقة. وذلك عقب دعمها لبعض الفتيات التي تم التحرش بها.

دوت الخليج

سمية الخشاب تحذر المتحرشين من أزعاج الفتيات

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع "تويتر"، قائلة:" أى متحرش هيفكر يمس شعره من بنت او يجرح شعورها يفكر مليون مره".

وتابعت سمية عبر منشورها: "خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وايتحاسب وايتفضح، اي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها".

سمية الخشاب تدعم الفتيات ضد المتحرشيين

دعمت الفنانة سمية الخشاب الفتيات اللاوتي تعرضن للتحرش مؤخرًا من قِبل سائقي السيارات بشركات التوصيل، حيث نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة نشرتها أحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش من قبل أحد السائقين، حيث أن الفتاة قالت أن المتحرش عرض عليها مبلغ من المال مقابل إقامة علاقة معها.

وبجانبه، علقت سمية الخشاب على المنشور التى تم نشره من قِبل الفتاة، وكتبت: " وايه ده كمان؟ ده انتوا هتتجابوا وهتتعلموا ازاي تعملوا كده مع بنات الناس".

سمية الخشاب تهاجم شركة السائق

وكتبت سمية الخشاب عن السائقين ببعض شركات التوصيل والتى تقوم بقبول هؤلاء الشباب بدون التحري عنهم، قائلة: "على فكرة دي مش أول مرة اسمع فيها حاجة زي كده، هي الشركات دي مبتتحراش عن الناس اللي بتشغلهم؟ ايه القرف ده!!".

فتاة ترصد قصتها مع التحرش وسمية الخشاب تدعمها

وساندت سمية الخشاب آحدى ضحايا التحرش، والتى نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عن طلبها لسيارة لتذهب إلى بيتها بعد الانتهاء من يومها العملى، لتتفاجئ بأن السائق يفعل بعض الحركات الغير لائقة، وعند توصيلها إلى منزلها انتظر تحت المنزل لمدة طويلة.

وعلقت سمية على المنشور التي نشرته الفتاة: "مريم حبيبتي، متسكتيش عن حقك واحنا معاكي وفي ضهرك والمخلوق ده هيتجاب هيتجاب وهيتطبق عليه العقوبة القانونية اللي يستاهلها عشان يكون عبره لغيره من الوحوش.. اللي المفروض انهم بيشتغلوا عشان ياكلوا عيش".

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لللعام السابق.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و"رمضان" مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.