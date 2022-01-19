محمد صلاح يمهد الطريق أمام كارلوس كيروش ليصبح أول برتغالي صاحب بصمة تاريخية مع منتخب مصر

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يشارك المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، للمرة الخامسة والعشرين، من تاريخ البطولة، والتي غاب عنها الفراعنة في 8 نسخ من البطولة لعدة أسباب، أولها عدم التأهل، والثاني لعدة أسباب سياسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الرابعة، من بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بجانب منتخب نيجيريا، والسودان وغينيا بيساو، ويشهد اليوم على ثالث ونهاية جولات دور المجموعات.

سقط المنتخب المصري في المباراة الأولى، في المجموعة امام منتخب نيجيريا، بنتيجة هدف دون رد، ليعود في المباراة الثانية، أمام غينيا بيساو، بنفس النتيجة وبأقدام محمد صلاح، ويتبقى له لقاء وحيد أمام السودان، والذي يجمعه اليوم في الساعة التاسعة مساء.

كارلوس كيروش

يقود البرتغالي كارلوس كيروش، منتخب مصر، وهو على قيادة الجهاز الفني للفراعنة، في بطولة أمم إفريقيا 2021، في أول نسخة له مع فريق إفريقي وعربي، يشارك في عرس إفريقيا، والتي يبحث فيها عن ترك بصمة له في الشرق الوسط، في عالم التدريب.

توج المنتخب الوطني ببطولة كأس أمم إفريقيا، سبع مرات ليتواجد على قمة الهرم بين المنتخبات المتوجة بالبطولة، والتي حصدها بقيادة خمسة مدربين، كانت لأبناء النيل الحظ الأوفر في التتويج بخمس نسخ، منهم ثلاثة للكابتن حسن شحاته.

يكون كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، صاحب أول بصمة برتغالية مع الفراعنة في بطولة، امم إفريقيا، والتي لم تعرف أي بصمات برتغاليه مع أبناء النيل بالرغم من تاريخ المدربين البرتغاليين، مع مصر، سواء مع المنتخب أو الأندية.

المدربين المتوجين مع المنتخب بكأس أمم إفريقيا

المصرى مراد فهمى عام 1957

المجرى بال تيتكوش 1959

الإنجليزى مايك سميث 1986

المصرى محمود الجوهرى 1998

المصرى حسن شحاتة 2006، 2008، 2010

إقالة البدري والحضور بكيروش

جاء البرتغالي كيروش لقيادة المنتخب الوطني الأول، قبل نهاية دور المجموعات المؤهلة لنهائيات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد إقالة حسام البدري من على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

تولى كيروش قيادة المنتخب الوطني، على اتفاق مبدئي بينه وبين اللجنة المؤقتة لرئاسة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، قبل تولي جمال علام منصب الرئيس في انتخابات يناير الجاري.

جاء بند الإتفاق المبدئي بين كيروش وأحمد مجاهد، على تأهل مصر لكأس العالم 2022، والتي كما زعمها البرتغالي في عدة تصريحات سابقة له، بعد تعثر المنتخب في بطولة كأس العرب، والخروج من المربع الذهبي للبطولة.

محمد صلاح يمهد الطريق

تعثر المنتخب الوطني في أو مباراة له في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أمام نيجيريا، بهدف دون رد، جعل الجمهور المصري يشتعل ويفتح النار على كيروش، بعد أداء الفراعنة المخيب للآمال في المباراة، بالرغم من تواجد محترفي أبناء النيل في المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح أفضل لاعبي العالم في العام المنصرم.

عاد المنتخب الوطني بأداء قوي في المباراة الثانية في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، أمام غينيا بيساو، بقيادة كيروش من خارج الملعب، ومحمد صلاح داخل ملعب المباراة، وينهي اللقاء بهدف دون رد، ويحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، ويقرب المسافة للدور ثمن النهائي .