/673610/مصطفى-فتحي-يشارك-في-تدريبات-الزمالك-بعد-أزمة-التعاون-الأخيرة

شارك مصطفى فتحي في تدريبات الزمالك اليوم، استعداداً لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مشاركة مصطفى فتحي في مران الزمالك، بعد الأحداث الكثيرة التي حدثت مؤخراً بشأن انتقاله لنادي التعاون السعودي.

حيث كان أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ يومين، رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك إلى التعاون السعودي بناء على ربة اللاعب، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية.

قبل أن يخرج مسئولوا التعاون السعودي ويعلنوا أن الصفقة في طريقها للإلغاء، ويأتي سبب الإلغاء كما أعلنت إدارة الفريق السعودي هو وضع بنود وشروط من الزمالك في عقد اللاعب بجانب إعلان مرتضى منصور للصفقة بطريقه مهينه لهم كما أشاروا.

ووضع الزمالك بند في عقد بيع مصطفى فتحي للتعاون بأنه إذا رحل عن الفريق السعودي لا يحق له اللعب لأي فريق مصري غير الزمالك.

تألق شيكابالا وأيمن حفني في مران الزمالك استعداداً لغزل المحلة

شارك شيكابالا وأيمن حفني في مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة القادمة، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد المران تألق شيكابالا وأيمن حفني وظهورهم بشكل جيد بعد عودتهم من الإصابة التي كانوا يعانوا منها، وأصبح الثنائي جاهز بشكل كامل لمباراة الزمالك القدامة أمام غزل المحلة.

عودة حازم إمام

عاد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وكان اللاعب حصل على راحة من التدريبات الأخيرة قبل مواجهة فاركو بكأس الرابطة بسبب تعرضة لنزلة برد شديدة.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.