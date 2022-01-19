الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا.. بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة...

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة في ظل الانخفاض الذي يشعر به المواطنون على مدار الأسبوع الحالي، ومن المتوقع استمراره حتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس غدًا

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود غدًا طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود ليلًا أجواء شديدة البرودة على جميع الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنصح الهيئة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس

كما تنحسر فرص سقوط الأمطار غدًا في البلاد، بينما من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء بنسبة حدوث لا تتعدى 30%.

وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة

القاهرة 15 - 8.

الإسكندرية 15 - 8.

مطروح 15 - 8.

السلوم 14 - 7.

سيوة 15 - 4.

بورسعيد 16 - 8.

كاترين 6 - 0.

الفيوم 15- 8.

بني سويف 15 - 3.

المنيا 15- 4.

أسيوط 15- 4.

قنا 16- 5.

الأقصر 17 - 7.

أسوان 18 - 7.

الوادي الجديد 17 - 2.

شلاتين 22- 10.

حلايب 20 - 11.

طابا 14- 10.