محمد الديب المعجباني خفيف الظل.. تزوج «أمه» وكرمه السادات لهذا السبب

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لم يحقق مسيرة فنية ضخمة، لكنه ترك بصمة فنية مميزة في عالم السينما بأدواره الشريرة، حيث انحصرت أدواره ما بين الشر و الاستهتار فكان يتتيع الفتيات حتى لُقب بالمعجباني، وعلى الصعيد الشخصي تتضمنت حياته على العديد من المواقف الغير مألوفة، هو شرير الأبيض وأسود الفنان محمد الديب.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج في هذا الصدد جوانب من حياة محمد الديب.

السيرة الذاتية للفنان محمد الديب

ولد محمد الديب عام 1908، و بدأ حياته الفنية مع الفنان الراحل نجيب الريحاني ومن ثم عمل مع نجم الكوميديا أمين الهنيدي.

شارك في أول فيلم له بعنوان «عايز يتجوز بسلامته» والذي كان نقطة انطلاق في مسيرته الفنية وتسارع عليه كبار المخرجين.

زواج محمد الديب من والدته إحسان الجزايرلي بفيلم «لو كنت غني»

تزوج الفنان محمد الديب في بداية حياته من الفنانة إحسان الجزايرلي و التي كانت تكبره بثلاثة سنوات، وتكمن المفارقة هنا في تقديمها لدور أمه في فيلم «لو كنت غني» وهما متزوجان، لذلك تناقلت الأخبار بأنه تزوج من والدته.

زوجة محمد الديب الأولى تتوفى بالتيفود

ولدت زوجته إحسان الجزايرلي في عام 1905 ووالدها هو الفنان الكبير فوزي الجزايرلي والذي أسس مع ابنته فرقة «فوزي الجزايرلي»، وشكلت هي ووالدها أول ثنائي كوميدي في السينما المصرية، لكنها أصيبت بمرض التيفود وتوفيت في شبابها عام 1938، ومن ثم اعتزل والدها الفن بعد وفاتها نظرًا لحزنه عليها الذي شاركه فيه زوجها محمد الديب.

محمد الديب يتزوج من جمالات زايد بعد وفاة زوجته الأولى

تزوج الفنان محمد الديب من الفنانة جمالات زايد - بعد وفاة إحسان الجزايرلي- ، وهي شقيقة الفنانة أمال زايد، وخالة الفنانة الراحلة معالي زايد، و عملت مع زوجها الفنان محمد الديب في مسرح نجيب الريحاني وكانت بداية تعارفهما على خشبة المسرح ثم تزوجا الثنائي وتوفيت بعده بأشهر قليلة في سبتمبر عام 1980.

إصابة محمد الديب بالشيخوخة والزهايمر وتدهور حالته الصحية

تدهورت الحالة الصحية لمحمد الديب، حيث أُصيب بالشيخوخة والزهايمر، ففضل الابتعاد عن الساحة الفنية في ذلك الوقت.

السادات يكرم محمد الديب

ليكرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل وفاته بعامين في عيد الفن، فرحل الديب عن عالمنا يوم 21 أكتوبر 1979 عن عمر يناهز 71 عامًا.