/673611/أحمد-ياسر-ريان-يسجل-هدف-عالمي-في-شباك-فنربخشة-بالدوري-التركي-فيديو

نجح الدولي المصري احمد ياسر ريان، لاعب فريق ألتاي سبور التركي، من تسجيل أول أهداف فريقه في المباراة، والتي تجمعه مع فنربخشة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانطلق المباراة في الساعة السابعة مساء، في لقاء جمع بينم ألتاي سبور، وفنربخشة، في الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الدوري التركي الممتاز.

هدف احمد ياسر ريان قبل قليل @AhmedYRayyan pic.twitter.com/IXITVHH097 — Ahmed Hamdy (@Ahmed_Hamdy1980) January 19, 2022

عاد أحمد ياسر ريان في نتيجة المباراة لفريقه، بهدف التقدم في اللقاء، في الدقيقة الـ 14، ويعطي فريقه الأفضلية في اللقاء.

إصابة أحمد ياسر ريان

تعرض الدولي المصري أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف ألتاي سبور التركي، للإصابة خلال مباراة اليوم أمام باشاك شهير، في بطولة الدوري التركي.

ألتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري التركي، حيث تعادلا سلبيًا.

وشارك أحمد ياسر ريان كبديل في الدقيقة 68، ولكنه تعرض للإصابة في الدقيقة 95 والتي أجبرته على الخروج وعدم استكمال المباراة.

وجاءت إصابة أحمد ياسر ريان جراء التحام هوائي قوي مع أحد لاعبي باشاك شهير، حيث عانى من إصابة قوية في الرأس وسقط على أرض الملعب قبل خروجه على نقالة.

خروج أحمد ياسر ريان من الأهلي

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي التركي، أن سعد سمير أول من أبلغه بالخروج من قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يتحدث معي سامي قمصان أو سيد عبد الحفيظ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" فريق سيراميكا كليوباترا تعاملوا معي بطريقة جيدة للغايه، والجميع كان مؤمن بي للغايه وأشكرهم على التعامل الجيد الموسم الماضي".

وواصل" عندما أبلغني سعيد سمير بالخروج من قائمة الفريق كان الموضوع به كرامتي وحرزنت للغايه، وكان لابد أن يبلغني المدير الفني أو أحد المسئولين".

تصريحات أحمد ياسر ريان

وتابع" عندما أبعدني موسيماني من قائمة أحد المباريات علمت أنني لن أكون متواجد مع الفريق وقررت البحث عن عرض جديد، وخرجت لمدة 3 سنوات من أجل اللعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر".

وواصل" أنا أتبهدلت إعارت كتيرة علشان أكون متواجد مع النادي الأهلي، وسعيد بدعم الجميع لي وكنت في بعض الأحيان لم أخوض التدريبات مع الفريق الأول وأكتفي بالجري خلف المرمى فقط بناء على طلب المدير الفني".

واختتم" أسعى للعودة للأهلي من جديد وأكون المهاجم الأساسي للفريق والأهم هو الظهور بشكل جيد أمام الجميع وتمثيل منتخب مصر".