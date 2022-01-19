بسبب التقلُبات الجوية والفيروسات المميتة.. علي ربيع يسخر من عام 2022

/673613/بسبب-التقلبات-الجوية-والفيروسات-المميتة-علي-ربيع-يسخر-من-عام-2022

داعب الفنان الكوميدي على ربيع متابيعه حول الأوضاع التى يشهدها العالم من ناحية الأحوال الجوية والفيروسات المميتة.

دوت الخليج

علي ربيع يعلق على أزمات السنة الجديدة

ونشر علي ربيع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة له بداخل أحدى الاستوديهات مرتديًا جاكت باللون الفضي معلقًا عليها: " ياعني شتا وبرد وانفلونزا وكورونا ومتحور دالتا واوميكرون، ده لو مندوب مبيعات مش هنلاقي عنده العرض ده".

علي ربيع يعلق على الاداء السئ للمنتخب

علق الفنان على ربيع، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بهدف دون رد في أولى مبارياته بالبطولة.

ونشر على ربيع، عبر حسابه بموقع انستجرام، مقطع فيديو كوميدياً له من أحد أفلامه، أثناء تعليقه على مباراة كروية بشكل كوميدي داخل أحداث العمل وظهر "ربيع" في الفيديو وهو يقول: "وآدي الكورة على طول بره.. خلي بالك مباراة عشوائية منظمة.. واحد يقولي يعني إيه أرد عليه وأقوله عليا النعمة ما عارف".

مسلسل " أحسن أب"

شارك الفنان علي ربيع في السباق الرمضاني لعام 2021، حيث نال العديد من الأعجاب أتجاه مسلسله الكوميدي، والمسلسل يحكي عن مختار لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

مسلسل أحسن أب من أخراج معز التوني، وتاليف أحمد محيي وبطولة الفنانين علي ربيع و هاجر أحمد، واحمد فتحي.

على ربيع بمهرجان القاهرة السينمائي

حل الفنان على ربيع برفقة الفنان خالد الصاوي في فقرة كوميدية خلال إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، المقامة بدار الأوبرا المصرية، ومازح على ربيع الحاضرين قائلا: "بإنه لم يعزم من قبل في مهرجان القاهرة السينمائي، في أي دورة، وأنه حزين بسبب هذا الأمر، كما انها أول مرة اتعزم على مهرجان القاهرة السينمائي".

كما احتضن علي ربيع الفنانة يسرا والتقط صورًا مع الهام شاهين وليلى علوي، وقال علي ربيع:"أنا أمي دعيالي عشان اتصور مع يسرا والهام شاهين وليلى علوي".