محمد صلاح يقود تشكيل مصر أمام السودان

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفريق لمواجهة السودان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى منتخب مصر للفوز أمام السودان لحسم بطاقة التأهل من المجموعة للدور التالي، كما يسعى السودان لتخطي منتخب مصر نحو التأهل أيضاً.

تشكيل مصر لموجهة السودان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تاريخ مواجهات مصر والسودان

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

مصر ضد السودان

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.