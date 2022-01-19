/673618/تشكيل-السودان-أمام-منتخب-مصر-بأمم-إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب السودان، عن تشكيل فريق لمواجهة منتخب مصر، في ثالث جولات المجموعة الرابعة، من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسودان في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، على ملعب أحمد أهيدجو، في ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب السودان أمام مصر:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: الصادق حسن – مصطفى محمد – محمد عبد الله – عبد الرازق عمر.

خط الوسط: محمد عبد الرحمن – مصطفى أحمد – محمد الراشد.

خط الهجوم: مازن محمدين – ضاحية موسى – وليد الدين خضير.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.