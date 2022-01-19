/673620/مهرجان-ميدفست-مصر-يناقش-لحظات-الطفولة-وتأثيرها-على-شخصيتنا

يُعقد مهرجان "ميدفست مصر" دورته الرابعة بعنوان "لحظات"، بداية من يوم 20 حتى 23 يناير المقبل، وتناقش الدورة لحظات التى تمر طفولتنا فيها، وتشكل شخصياتنا ليظل لها تاثير علينا بمرور السنين.

دوت الخليج

افتتاح ملتقى ميدفست مصر للأفلام القصيرة

وتبدأ فعاليات الملتقى يوم الافتتاح، بعرض برنامج للأفلام القصيرة بسينما “زاوية” في تمام الساعة السادسة مساءً، وياليها جلسة حوارية لمناقشة الأفلام من الناحية الفنية والطبية من قبل خبراء في مجالي الفن والصحة.

ويضم برنامج "ميدفست مصر" في دورته القادمة ٣٠ فيلمًا قصيرًا من ١٨ دولة مختلفة، كما سيُعرض فيلم روائي طويل لأول مرة في الوطن العربي "Looted" بحضور الممثل الأول والمخرج من المملكة المتحدة، ويتم مناقشة يديرها المخرج أمير رمسيس.

بالإضافة إلى البرنامج الذي يشمل ١٢ ورشة عمل تفاعلية مجانية الحضور، وأبرزها ورشة الصحة النفسية للأطباء وورشة الصحة النفسية للممثلين، وسوف تكون هناك ورش عمل تخص الأطفال لإعطائهم المساحة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة آبائهم في ورش تفاعلية تخلق بينهما حلقة وصل ولغة حوار.

سوف يدير ورش العمل باقة من صانعي الأفلام، وكاتبي السيناريو، أخصائي علم النفس، وأطباء من مصر ودول آخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

يذكر أن مهرجان ميدفست مصر السينمائي فريد من نوعه، حيث يسلط الضوء على العلاقة بين الفن والصحة ويسعى لإيجاد مساحات مشتركة بين المجالين وذلك من خلال إقامته ثلاث دورات سابقة بعنوان "الحالة النفسية"، "المرأة" و"الطفل" على الترتيب.

ميدفست مصر يسلط الضوء على الأفلام والطب

وفى وقت سابق، سلط مهرجان ميدفست مصر الضوء على الأفلام والطب والعلاقة بينهما وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية.

وبدأت الفعاليات بعرض أفلام قصيرة تسلط الضوء على قضايا صحية ومجتمعية مثل الصحة النفسية، وصحة المرأة والطفل والأسرة، ويعقبها جلسة نقاش تحت عنوان "تأثير الفن على الفنان وتأثير الفن على المتلقي"، مع دكتورة شاهندا خليل، أستاذ الطب النفسي والمخرجة مريم أبوعوف وتدير جلسة النقاش جهاد حسام الدين.

وإقيم معرض صور فوتوغرافي للمصورين المشاركين والفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقتها ميدفست مصر تحت عنوان "لحظات" بالتعاون مع كانون وتنتهي الفعاليات بتوزيع جوائز الفائزين بالمسابقة.