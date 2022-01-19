هشام إسماعيل يكشف لـ دوت الخليج حقيقة إصابته بفيروس كورونا

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تناقل عدد من المواقع الإخبارية نبأ إصابة الفنان هشام إسماعيل بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أعلن إصابته بنزلة برد.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة هشام إسماعيل بفيروس كورونا

هشام إسماعيل ينفي إصابته بفيروس كورونا

وتواصل موقع «دوت الخليج» مع الفنان هشام إسماعيل لكشف هوية المرض، ونفى الفنان شائعة إصابته بكورونا قائلًا: "أنا كويس الحمدلله ومفيش كورنا ولا حاجة.. أنا كان جالي كورونا من سنة ونص واطعمت من حوالي 7 شهور.. هي نزلة برد عادية والنتيجة سلبية".

هشام إسماعيل يغضب من شائعة إصابته بكورونا

وتابع: "أنا كنت بهزر في البوست ومش عارف ليه اترجمت على أنها كورونا.. أنا أصلًا مبحبش اقول أن أنا عيان".

هشام إسماعيل يتألق بحكاية «قلب مفتوح»

على الصعيد الآخر، شارك هشام إسماعيل مؤخرًا في حكاية «قلب مفتوح» وهي من تأليفه، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

تعد حكاية «قلب مفتوح» هي الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «ورا كل باب» والمقرر عرضه على قناة الحياة، حيث تم الانتهاء من الحدوتة الأولى بعنوان «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى وعماد رشاد وإيمان سلامة وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، والثانية بعنوان «رق الحبيب» بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق بعد غد السبت.

قصة مسلسل ورا كل باب

يذكر أن مسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي.

مسيرة هشام إسماعيل الفنية

قام الفنان هشام إسماعيل بتقديم عدد من الأعمال المسرحية في الجامعة، وبعض التخرج أيضاً واصل تقديم المسرحيات، كانت من إخراج وتأليف «لينين الرملي» منها:«مثل الشيء»،«كلنا عايزين صورة»، شارك في عدد من مهرجانات المسرح للمبتدئين، في عام 2006 دخل ورشة مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال، في عام 2008 اشترك مع دفعته في تقديم عرض بعنوان «قهوة سادة» فحقق انتشار و نجاح كبير، الأمر الذي أدى إلى جعله مطلوب للتليفزيون والسينما، بدأ تجربته السينمائية في عام 2009، شارك في فيلم «طير أنت» وكان سبب في شهرته الواسعة، ثم توالت أعماله السينمائية بعد ذلك مثل:«عسل أسود»، بجانب مشاركته أيضاً في أعمال تليفزيونية منها:«الكبير أوي» بأجزائه الأربعة و«الزوجة الثانية».