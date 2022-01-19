شكرى يتلقى اتصالا من السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة الـ 27 للمؤتمر، اتصالا هاتفيا من السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "باتريشيا إسبينوزا"، فى إطار الاستعدادات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن السكرتيرة التنفيذية حرصت على تهنئة الوزير شكرى على توليه مهام رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معربة عن استعدادها وتطلعها إلى العمل مع مصر ومع الوزير شكرى خلال الفترة القادمة وصولا إلى موعد عقد المؤتمر لضمان نجاحه وخروجه بنتائج إيجابية تصب فى صالح العمل الدولى إزاء قضايا المناخ على كافة المستويات.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد من جانبه على الأهمية التى توليها مصر على كافة المستويات لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد خلال الدورة الأخيرة لمنتدى شباب العالم، ومضيفا أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر فى جلاسجو والعمل على استغلال الزخم الدولى المتصاعد فى توجيه الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو تمويل المناخ الموجه للدول النامية، وخاصة الإفريقية، باعتبارها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى اتفاق الجانبين خلال الاتصال على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وإنجاح الدورة القادمة للمؤتمر فى مصر.