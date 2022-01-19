محافظ الدقهلية يبحث مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية والثالثة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الأربعاء، فى حضور شيماء الصديق منسق حياة كريمة بمحافظة الدقهلية وبعض رؤساء مراكز ومدن المرحلة القادمة ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات رؤساء القطاعات.

ووجه " المحافظ " خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز كافة الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية فى كافة القطاعات ومجمع خدمات حكومية عليها يقدم كافة الخدمات ويكون مقره فى كل قرية أم تخدم كافة القرى والعزب التابعة.

وكلف الدكتور "مختار" كافة مديرى المديريات الخدمية بالنزول والمعاينة على الطبيعة بالاشتراك مع رؤساء المراكز لتحديد وحصر المشروعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطنين فى كل قرية سواء فى قطاع الصحة أو التعليم أو الشباب والرياضة أو الطرق أو قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى وغيرها، على أن يتم المرور على مراكز المرحلة الثانية كل مركز على حدة وتكون البداية من يوم السبت القادم بمركز السنبلاوين ثم باقى المراكز على التوالى.

كما وجه "المحافظ " رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة ومسؤولى كافة القطاعات الخدمية بزيارة قرية الحصص بمركز شربين غدا الخميس للوقوف على المشروعات التى تم تنفيذها هناك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والإطلاع على مراحل التنفيذ كيف تمت والمعوقات التى واجهت عملية التنفيذ وكيف تم إزالتها.

وقال الدكتور "مختار": "إنه لابد من تضافر جهودنا جميعاً كتنفذيين وأن نكون على قدر المسئولية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أكمل وجه وبدون أى معوقات ونسابق الزمن فى إعداد وتجهيز كافة البيانات والأراضى المطلوبة وتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة للمبادرة خلال مراحل التنفيذ ".

وأضاف "المحافظ " أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهدف لتطوير الريف المصرى فى زمن قياسى وبتكلفة تتخطى مئات المليارات من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.