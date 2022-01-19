محافظ السويس يتفقد مشروعات التطوير بمدن التوفيق والرحاب والفردوس

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمحافظة السويس، أن المحافظ تابع خلال الجولة أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تتم بمدن التوفيق أ. ب. ج، والتى تشمل أعمال الدهانات للعمارات ورفع كفاءة الصرف الصحى وتدعيم الإنارة العامة، مؤكدا على تكثيف وزيادة فرق العمل لجميع المرافق العامة للانتهاء من الأعمال.

وأوضح المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعطى خلال تفقده بعض من المدن السكنية القديمة أثناء زيارته لمحافظة السويس، توجيهات برفع كفاءة المدن السكنية بالسويس، كما وافق رئيس الوزراء على اعتماد مبلغ مالى، بالإضافة إلى أن المحافظة دعمت بجزء من مواردها الذاتية لرفع وتطوير عدد 35 مدينة سكنية قديمة بمحافظة السويس من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه المدن.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، رئيس حى عتاقة باستمرار رفع الإشغالات والتعديات والأكشاك العشوائية والمخالفة الموجودة بمدن التوفيق، كما طلب المحافظ من الشركة المنفذة للتطوير بسرعة عمل مخطط عام للمنطقة يشمل إنشاء سوق حضارى ومسطحات خضراء ومنطقة خدمات.

كما طالب عبد المجيد صقر بسرعة الانتهاء من أعمال مداخل العمارات ودهانات العمارات وصيانة وتدعيم المرافق العامة والأرصفة وتدعيم الإنارة العامة والكهرباء والحدائق العامة وتطوير الصرف الصحى بالمنطقة.

رافق المحافظ فى الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.