عاجل- كتلة هوائية شديدة البرودة والصغرى صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الليلة شديدة البرودة، حيث تنخفض درجة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات وعلى كاترين 0 درجة وشمال الصعيد 3 درجات وجنوب الصعيد 5 درجات.





ولفتت ف بيانها إلى أن ذلك بسبب تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تسيطر على المنطقة بأكملها. وأشارت إلى نشاط للرياح نسبيا على السواحل فتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

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