محافظ الدقهلية يبحث ملف تقنين حالات واضعى اليد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - ووجه مختار بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ على حقوق الدولة والمواطن، كما وجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذا يعتبر إهدار للمال العام.
وشدد على كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة والانتهاء من كافة العقود خلال أيام، مؤكدا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
ووجه "المحافظ " أيضا بعقد دورات تدريبية لكافة العاملين فى ملف تقنين أملاك الدولة بالوحدات المحلية لضمان سرعة التنفيذ وكفاءة الأداء وإنهاء كافة الملفات حفاظا على مصالح المواطنين.
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