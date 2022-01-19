نظرًا لارتفاع إصابات كورونا.. إعلام القاهرة تقرر استكمال امتحانات منتصف العام أونلاين

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة، استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بظام الأونلاين؛ نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وزيادة عدد الالتماسات المقدمة من طلاب الكلية المرفق بها التقارير الطبية.

ونشرت صفحة كلية الإعلام جامعة القاهرة على فيسبوك، أن الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، قررت استكمال الاختبارات بنظام الأونلاين؛ اعتبارًا من السبت المقبل، 22 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، النواب وعمداء الكليات، ومديري إدارت الجامعة، بالتأكيد على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات داخل قاعات المحاضرات والمعامل، ومنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.

وشدد الخشت، على ضرورة التنبيه مجددًا بالاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق، والتأكد من سلامة استخدامها، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على استمرار الاعتماد على التعليم عن بُعد؛ من خلال منصة الجامعة الذكية، وذلك في إطار حرص الجامعة للحفاظ على منتسبيها، في ظل ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد رئيس جامعة القاهرة، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام داخل المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.