«هيئة الدواء»: إطلاق خدمة إلكترونية لمنع الغش في الأدوية

أطلقت هيئة «الدواء المصرية» عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين لمعرفة الأدوية التي يتم شراؤها من الصيدليات والأماكن الطبية المخصصة ، وذلك لعدم الوقوع في خطر تناول أدوية غير مدرجة أو أدوية مغشوشة يتم تداولها وبيعها للمواطنين.

وأوضحت أن الخدمة الاكترونية للبحث عن الأدوية تهدف لمعرفة إذا كان الدواء مسجل لديها أم لا، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخدمة معرفة جودة وأمان وفاعلية الأدوية التي يتم تناولها، لحماية المواطن من الغش الدوائي، والأدوية المهربة وغير المسجلة.

وتابعت أن الخدمة الإلكترونية تمكن الأشخاص من معرفة تاريخ صلاحية الأدوية، وكذلك معلافة الادوية المدرجة والمرخصة من قبل هيئة الدواء، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والمصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية.

وفى سياق آخر، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.