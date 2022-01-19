/673632/على-غير-الملقحين-الانتباه-الصحة-الموجة-الرابعة-لكورونا-بدأت-منذ-شهرين

قال الدكتور حسام عبد الغفار أن الارقام المعلنة حول إصابات كورونا، لا تمثل الاعداد الموجوده الفعلية بالمجتمع، وبالتالي توجد زيادة في معدلات الاصابة بسبب انتشار متحور أوميكرون، منوها أن موجة الفيورس الرابعة بدأت منذ شهرين.

دوت الخليج

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دي أم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، انه بعد شهر يناير زادت نسبة الاصابة، وبالتالي يجب العمل على الأليات التي تمنع الزيادة، منوها أنه يجب الاسراع في أخذ اللقاح، والالتزام بالكمامات، والالتزام بعمل ألية واضحة لتقليل الأعداد، إضافة إلى رفع الوعي كما وجه الرئيس السيسي.

الصحة: اللقاحات متوفرة بكافة محاقظات الجمهورية

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار انه يوجد عدم اهتمام ورؤية خاطئة حول طريقة الاصابات بفيرزس كورونا، منوها إلى توفير اللقاح بكافة انحاء محافظات الجمهورية قائلا:" محتاجين ابه اكتر من كده عشان الناس تروح".

ربط معامل القطاع الخاص بالمعامل المركزية للصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار أنه يجب ربط بين معامل القطاع الخاص والمعامل المركزية بالصحة، حتى يتم المتابعة الدقيقة بالمعامل الخاصة، منوها أن القائم بأعمال وزارة الصحة وجه باعتماد المعامل الخاصة التي تقوم بعمل المسحات إضافة إلى المراقبة على المعاهد الحكومية.

الصحة: منع غير الملقحين من دخول المقرات الحكومية

وتابع ان مجلس الوزراء اليوم زكر المواطنين بالقرارات والغرامات التي تم اتخاذها من قبل، والمتمثلة في منع دخول الغير ملقحين، لمقراتهم الحكومية، مطالبا بضرورة وضع هذه القرارات على ارض الواقع بشكل أكثر تدقيق وحزم.

ونوه عبد الغفار أن أوميكرون يؤثر بشكل كبير على غير الملقحين، حيث أنهم يكونوا اقرب إلى الدخول إلى المستشفى والحاجة إلى معاملة خاصة والاحتياج إلى أجهزة تنفس خاصة.