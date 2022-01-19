/673621/ميسي-خارج-قائمة-الأرجنتين-امام-تشيلي-بتصفيات-كأس-العالم-2022

أعلن سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة منتخب التانجو، استعداداً لنهائيات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قطر 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب عن القائمة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا وتعافيه منه في الفترة الماضية.

قائمة منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – فرانكو أرماني – خوان موسو – إستيبان أندرادا

خط الدفاع: جونزالو مونتيلا – ناهويل مولينا – جيرمان بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – لوكاس مارتينيز كوارتا – ليساندرو مارتينيز – ماركوس أكونيا – نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي باول – إيمليانو بوينديا – ليوناردو بارديس – لوكاس أوكامبوس – جويدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو – أليخاندرو جوميز – أنخيل دي ماريا – أنخيل كوريا -أليكسس ماك إليستير – نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: خواكين كوريا – لوتارو مارتينيز – خوليان ألفاريز- باولو ديبالا

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره تشيلي يوم 28 يناير الجاري، ثم يواجه المنتخب الكولومبي يوم الأربعاء 2 من شهر فبراير المُقبل، في الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي ضمن منتخب التانجو التأهل عنها.

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن ناحيه اخري توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2/1، وأحرز هدفي البرازيل كل من: ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومالكوم فيليبي في الدقيقة الـ 108، بينما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، كان قد ودع البطولة عقب الخساراة امام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي.

واستفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.