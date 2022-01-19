/673622/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-نيجيريا-وغينيا-بيساو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيلة فريقة لمواجهة غينيا بيساو ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمن المنتخب النيجيري تأهله للدور القادم بعدما فاز في أول مبارتين، بينما يسعى منتخب غينيا بيساو أن يحقق الفوز من أجل المنافسة على التأهل للدور القادم.

تشكيل نيجيريا لمواجهة غينيا بيساو

في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع :تيرون إيبويهي، ويليام تروس إكونج، سيمي أجايي، جاميلو كولينز.

وسط الملعب: سيدرا إيجوكي، كليتشي ناوكالي، ويلفريد نديدي، أليكس أيوبي.

الهجوم: كليتشي إيهاناتشي، عمر صديق

تشكيل غينيا بيساو

في حراسة المرمى: ماوريس جوميز

في الدفاع: فالي كاندي- أوبا سانجانتي- سوري ماني- جيفرسون أنيلسون

في الوسط: برايما كاندي- موريتو مورو- بانوتشي كامارا

في الهجوم: جورجي باربوسا- ماما بالدي- بيكيتي سيلفا

كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على السودان وتتأهل رسمياً

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره السودان بنتيجة 3/1، على ملعب "رودجي أدجيا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ منتخب نيجريا اللقاء بضغط كبير على السودان حتى نجحوا في التسجيل عن طريق شوكويزي في الدقيقة 3، ثم بادلت السودان الهجمات وهددوا مرمى نيجيريا ولكن تصدى الحارس النيجيري لتلك الهجمات.

وأستثمر منتخب نيجيريا الهدمات المرتدة التي شكلها في أخر شوط المباراة الأول واحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق تايو أونيي برأسية تغالط الحارس علي أبو عشرين وتسكن الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر المنتخب النيجيري، وعزز موسيس سيمون بالهدف الثاني في بدايته بالدقيقة 46، ليسطر النسور على بدايت الشوط.

وحاول السودان أن يعود في النتيجة عن طريق عدة محاولات على مرمى المنتخب النيجيري حتى أحرزو هدف وحيد عن طريق والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لتنتهي المبارة بفوز نيجيريا 3/1.

وبتلك النتيجة تتأهل نيجيريا بشكل رسمي من المجموعة، بينما يتوقف رصيد منتخب السودان عند نقطة وحيده.

خط الهجوم: موسيس سيمون، كيليتشي إيهيناتشو - تايوو أونيي.

مدرب نيجيريا: منتخب السودان أفضل من مصر في كأس أمم أفريقيا

أكد أوجستين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مباراة السودان في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية ولا تقل عن مواجهة مصرفي الجولة الأولى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة غداً: “نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم ولابد أن نلعب مثل قوة مباراة مصر والتركيز الشديد لأن منتخب السودان يريد تحقيق الفوز”.

وتابع “مواجهة السودان ستكون أقوى وأهم من مباراة مصر لأسباب عديدة، من أهمها أن الفراعنة لديهم نجم واحد فقط يعتمدوا عليه وهو محمد صلاح، أما السودان لديها 4 لاعبين في الخط الأمامي يتمتعوا بالسرعة”.