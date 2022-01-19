جنايات بورسعيد..السجن المشدد 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة

/673624/جنايات-بورسعيدالسجن-المشدد-7-سنوات-لعاطل-هتك-عرض-طفلة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

تفاصيل القضية

يذكر أنه تعود القضية رقم 6587 لسنة 2021 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1223 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد إلى يوم 19 يونيو عام 2021 باتهام المدعو "ع.م.ا"، بهتك عرض الطفلة "س.ع.ع.م" 6 أعوام، بالقوة بأن جذبها عنوة حال سيرها بالطريق العام داخل أحد العقارات وشل حركتها وقبلها، محاولا تجريدها من بنطالها، قاصدا من ذلك التعدي عليها بالقوة، إلا أن أحد سكان العقار شاهده ونهره عن ارتكاب ذلك الفعل، وتمكنت الطفلة من الفرار.

جنايات بورسعيد تصدر الحكم

وكان المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بعد العرض ومطالعة الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

قضية جمارك

جدير بالذكر انه كانت قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة 4 موظفين غيابياً بالسجن 10 سنوات، وأيضاً معاقبة 4 مستخلصين ب 6 أشهر، وذلك في 28 قضية لكل منها نفس الحكم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلى السجن 240 سنة لموظفي الجمارك، و 12 سنة للمستخلصين.

وكان قد أحال المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 24 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية وقررت محكمة جنايات بورسعيد، برد مبلغ 72 مليون جنيه شامل الغرامة والتعويض الجمركي في القضايا سالفة الذكر والمعرفة إعلامياً بقضايا العيارات الجمركية، ووجهت النيابة العامة لموظفي الجمارك عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية، والحصول بغير حق على منفعة عامة من أعمال وظيفتهما، وأضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، واستعمال المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص بالافراج عن البضائع.