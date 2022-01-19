أوميكرون يطيح بعائلة عمر خورشيد.. تفاصيل

دوت الخليج يرصد إصابة الفنان عمر خورشيد وعائلته بمتحور أوميكرون.

عمر خورشيد يعلن إصابته وعائلته بأوميكرون

وأعلن خورشيد إصابتهم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أنا و مراتي و حماتي و بنتي إيجابي أوميكرون، ادعولنا بالشفاء".

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيه، داعين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل".

عمر خورشيد يتعرض لحادث سير

هذا وتعرض عمر خورشيد لحادث سير، الأسبوع الماضي، حيث أعلن ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: "أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله.. والنبي اللي بيدعيلي يركز إن الدعوة مش علي".

انطلاقة عمر خورشيد الفنية

ولد الفنان عمر خورشيد في أغسطس 1984،وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية من قسم التمثيل، وقد ولد في أسرة فنية عريقة، حيث أن أمه الفنانة علا رامي، وعرف عمر بأنه من عشاق التمثيل منذ الصغر، لذلك في بداية دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية تم اختياره من قبل المخرج الكبير جلال الشرقاوي لبطولة مسلسل من انتاجه بعنوان «أشرار طيبين» من تأليف عثمان وإخراج أحمد السبعاوي، وداليا مصطفى حيث قام بتمثيل شخصية سامي الضبع.

أبرز أعمال عمر خورشيد

توالت أعمال عمر خورشيد فاشترك في بطولة مسلسل «الحب أقوى» تأليف فتحية العسال، وإخراج صفوت القشيري أمام دلال عبدالعزيز ورياض خولي وسوسن بدر، ومنى هلا، وقد مثل في دور هيثم الشاب الرومانسي الحالم الذي يقع في حب منى هلا التي ترتبط به عاطفياً وتعترضهم العديد من المشاكل، ويحاولان سوياً مواجهة هذه المشاكل بإرادة الحب.

بالأضافة إلى مسلسل «العندليب» وهو من إخراج مجدي فاضل وإخراج جمال عبدالحميد، ومسلسل «المطعم» أمام سمير غانم وفاروق الفيشاوي، و «تحياتي للعائلة الكريمة»، ومسلسل «مواقع ممنوعة».

زواج عمر خورشيد من ياسمين الجيلاني

تزوج عمر خورشيد من الفنانة ياسمين الجيلاني بعد 10 سنوات صداقة، حينما فاجأها عمر بطلبه الزواج منها، فتحولت الصداقة إلى زواج غير متوقع داخل الوسط الفني، ولديهما طفلة تدعى إيما.

وتم تداول أنباء عن عدم رضا علا رامي والدة عمر خورشيد عن هذه الزيجة، ولكنها نفت ذلك خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدة أن كل المواصفات التي بحثت عنها في زوجة ابنها، وجدتها في ياسمين.

وكشفت ياسمين الجيلاني في مقابلة تلفزيونية أن فارق العمر بينها وبين زوجها عمر خورشيد هو 3 سنوات فقط، وأنها ليست أكبر منه بسبع سنوات.