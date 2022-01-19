أحلام تهنئ أنغام فى عيد ميلادها: كل عام وانت أختى وحبيبتي

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دوت الخليج

أحلام تهنئ أنغام بكلمات مؤثرة

ونشرت أحلام عبر صفحتها الشخصية "تويتر" صورة جمعت الثنائي العملاق، وعلقت عليها: "كل عام و انت اختي وحبيبتي كل عام وانت الحالة الخاصة جدا، كل عام وانت كتلة المشاعر والاحاسيس الحلوة ، كل عام وانتي الأنغام".

أحلام تدعم الامارات

دعمت الفنانة الاماراتية أحلام بلدها بسبب تعرضها للإنفجار من قبل الجمعات الارهابية عن اصابة العديد من العاملين بالمنطقة الصناعية.وكتبت احلام عبر " تويتر": " اللهم من أراد بدولة الإمارات سوءاً فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً".

واضافت الفنانة الاماراتية: " اللهم إنا نستودعك دولة الامارات حكامها، وشيوخها، وأبنائها، والمقيمين على أرضها، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، واحفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والأمان يارب العالمين".

احلام وزوجها بمشهد رومانسي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للمطربة الإماراتية أحلام الشامسي في إحدى حفلاته، ظهرت به الفنانة وهي تتحدث ع الجمهور، واذ فجأةً يدخل زوجها ونجلها لها على المسرح، ويقبلان رأسها ويحضتناها، في مشهد رومانسي يحمل عمق الحب الذي يجمع أحلام وزوجها.

أخر أعمال المطربة أحلام

في سياق أخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم "فدوة عيونك" وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box للموسيقى.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم "فدوة عيونك" لـ "أحلام الشامسي"، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".

الموت يفجع المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في عمتها

وفى وقت سابق، أعلنت أحلام الشامسي عن وفاة شقيقة والدها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت أحلام عبر انستجرام، ناعية وفاة عمتها ومطالبة الدعاء لها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اللهم ابدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هى أهله".

وتابعت: "اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانًا، اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم، واجعل هذه الايام خير ايامها يارب".