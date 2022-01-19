محمد عبد المنعم يسجل أول أهداف المنتخب في شباك السودان بأمم إفريقيا«فيديو»

/673630/محمد-عبد-المنعم-يسجل-أول-أهداف-المنتخب-في-شباك-السودان-بأمم-إفريقيافيديو

سجل محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب الوطني، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، من خلال ضربة ركنية، يسكنها عبد المعم برأسية قوية على يسار الحارس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دخل المنتخب المصري المباراة بضغط قوى، وبخطورة على مرمى المنتخب السوداني والتي جاءت في أول دقيقة بتهديد مرماهم، عن طريق محمد النني من خلال تسدية قوة تمر قوية أعلى المرمى.

رد المنتخب السوداني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتدة، تمر بسلام على شباك محمد الشناوي أعلى المرمى، بعد مرور من وسط الملعب من أحمد حجازي.

عاد مصطفى محمد في الدقيق الخامسة برأسية خطيرة على مرمى محمد مصطفى، حارس منتخب السودان، بجانب القائم الأيسر.

حصل المنتخب المصري، على ضربة ركنية في الدقيقة الـ 33، بعد هجمة خطرة من صلاح، نفذها عبد الله السعيد من الجانب الأيمن، ارتقاى عليها مصطفى محمد ويسددها بقوة على يمين الحارس، ولكنه يتألق ويخرجها.

ويسعى منتخب مصر للفوز أمام السودان لحسم بطاقة التأهل من المجموعة للدور التالي، كما يسعى السودان لتخطي منتخب مصر نحو التأهل أيضاً.

تشكيل منتخب السودان أمام مصر:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: الصادق حسن – مصطفى محمد – محمد عبد الله – عبد الرازق عمر.

خط الوسط: محمد عبد الرحمن – مصطفى أحمد – محمد الراشد.

خط الهجوم: مازن محمدين – ضاحية موسى – وليد الدين خضير.

تشكيل مصر لموجهة السودان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تاريخ مواجهات مصر والسودان

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

مصر ضد السودان

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.