/673631/هنزل-بيها-الطوارئ-ياسمين-جيلاني-تعلن-تدهور-الحالة-الصحية-لابنتها-بعد-إصابتها-بأوميكرون

شهدت الحالة الصحية لابنة الفنانة ياسمين جيلاني تدهورًا ملحوظًا بعد إصابتها بمتحور أوميكرون، مما استدعى نقلها للمشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد تدهور الحالة الصحية لابنة الفنانة ياسمين جيلاني وعمر خورشيد.

نقل ابنة ياسمين جيلاني للمشفى

طالبت جيلاني من جمهورها الدعاء لنجلتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "دعواتكم الخالصة من القلب.. بنتي هنزل بيها الطوارئ كلنا جالنا كورونا".

وأضافت: "أهم حاجة بنتي وماما.. لطفك يارب، اللهم اشفيهم واشفي كل مريض".

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها داعين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وأطاح متحور أوميكرون من فيروس كورورنا المستجد بالفنان عمر خورشيد وزوجته الفنانة ياسمين جيلاني ونجلته فضلًا عن حماته.

عمر خورشيد يعلن إصابته وعائلته بأوميكرون

وأعلن زوج ياسمين إصابتهم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أنا و مراتي و حماتي و بنتي إيجابي أوميكرون، ادعولنا بالشفاء".

معلومات حول ياسمين جيلاني

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين الجيلاني ولدت في القاهرة عام 1982 لأب سعودي وأم مصرية من أصول تركية وبذلك حملت الجنسيتين المصرية والسعودية.

منذ سن مبكرة، تلقت دروس في الباليه وبرعت في الرقص وخفة الحركة حتى أنها لفتت نظر المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، مخرج الإستعراضات الأول في مصر، في طفولتها فقدمها في استعراض على مسرح التلفزيون في أوبريت بإسم "جدتي". وشاركت بعده في العديد من مسرحيات واستعراضات الأطفال.

وكانت أول أعمالها السينمائية عام 1995 مع الفنان صلاح السعدني ومن إخراج كريم ضياء الدين حيث ظهرت كإبنة المراكبي وعمرها لا يتجاوز 13 عاماً، وشاركت في موسم رمضان 2013 في مسلسل «مزاج الخير» بطولة مصطفى شعبان وحسن حسني، من إخراج مجدي الهواري.

زواج عمر خورشيد من ياسمين الجيلاني

تزوج عمر خورشيد من الفنانة ياسمين الجيلاني بعد 10 سنوات صداقة، حينما فاجأها عمر بطلبه الزواج منها، فتحولت الصداقة إلى زواج غير متوقع داخل الوسط الفني، ولديهما طفلة تدعى إيما.

وتم تداول أنباء عن عدم رضا علا رامي والدة عمر خورشيد عن هذه الزيجة، ولكنها نفت ذلك خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدة أن كل المواصفات التي بحثت عنها في زوجة ابنها، وجدتها في ياسمين.

وكشفت ياسمين الجيلاني في مقابلة تلفزيونية أن فارق العمر بينها وبين زوجها عمر خورشيد هو 3 سنوات فقط، وأنها ليست أكبر منه بسبع سنوات.