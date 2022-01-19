/673633/كأس-أمم-أفريقيا-مصر-تتقدم-على-السودان-بهدف-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر والسودان بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم كبير على مرمى السودان، الذي كان مرتبك في أول دقائق اللقاء.

وأضاع منتخب مصر أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق مصطفى محمد وعمر مرموش في ظل تألق الحارس محمد مصطفى، الذي بدأ المباراة على حساب علي أبو عشرين .

ونجح محمد عبد المنعم في التسجيل في الدقيقة 35 من رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر في في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف منتخب نيجيريا الذي لديه 7 نقاط بعد انتهاء الشوط الأول من مباراته مع غينيا بيساو بالتعادل السلبي.