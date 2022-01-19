الغردقة والقاهرة من أفضل 10 مقاصد سياحية ووجهات عالمية فى 2022

جدة - نرمين السيد - نشر موقع CNN Travel تقريرا تحت عنوان "المقصد السياحى الأكثر شهرة فى العالم على موقع Tripadvisor لعام 2022" أشار خلاله إلى أن مدينة الغردقة جاءت ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية مرشحة للزيارة خلال العام الجارى، وذلك وفقا لموقع TripAdvisor، الذى يعد أشهر المواقع المتخصصة فى تقييمات المقاصد السياحية.





وأكد أن القاهرة جاءت ضمن أهم 10 وجهات فى العالم، حيث استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية فى مجموعة من التقييمات الإيجابية التى يضعها المسافرون على الموقع والتى تشمل تقييمات أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التى يمكن القيام بها. ويؤكد اختيار مقاصد سياحية مصرية على نجاح المقصد السياحى المصرى وقدرته على جذب مزيد من السائحين من خلال تأكدهم من استمتاعهم بتجربة سياحية فريدة عند زيارتهم له. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختيارات تأتى طبقا للتعليقات والتقييمات التى يدونها المسافرون للأماكن التى يمكن زيارتها والأنشطة التى يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بـ TripAdvisor.

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