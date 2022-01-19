الجمهور المصرى يتزين بعلم الفراعنة لمساندة المنتخب أمام السودان

تزينت بعثة الجماهير بالعلم لمساندة المنتخب الوطنى أمام نظيره السوداني باستاد أحمدو أهيدجو اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

وكان منتخب مصر خسر في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا أمام نيجيريا بهدف نظيف، لكنه حقق الفوز في ثاني مواجهاته أمام غينيا بيساو بنفس النتيجة، بتوقيع محمد صلاح.

ويتسلح منتخب مصر برقم قوى بأنه لم يخسر آخر مباراة لها في دور المجموعات في آخر 8 مشاركات بكأس أمم إفريقيا منذ خسارتها أمام المغرب 0-1 عام 1998، حيث خاض 8 مباريات منذ ذلك الوقت نجح في الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وهو نفس رصيد منتخب السودان متذيل الترتيب.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب كالتالي: محمد الشناوي وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف في الدفاع، وفي الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.