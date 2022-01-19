في الدقيقة 14 من المباراة .. حارس السودان يمنع أيمن أشرف من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر

منع محمد المصطفى حارس منتخب السودان أيمن أشرف لاعب منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب "أحمدو أهيدوجو"، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وجاء تشكيل مصر على النحو التالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

وجاء تشكيل منتخب السودان كالتالي: حراسة المرمى: محمد المصطفى،خط الدفاع: مصطفى الفادني، مصطفى كرشوم، الصادق الجريف، مازن محمدين،خط الوسط: ضياء محجوب، والي الدين خضر، محمد الرشيد،خط الهجوم: محمد عبد الرحمن، عبد الرؤوف يعقوب، محمد زرقة.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.