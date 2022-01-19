مجموعة مصر.. تعادل سلبي بين غينيا بيساو ونيجيريا في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب نيجيريا ضد نظيره منتخب غينيا بيساو، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "رومدى أدجيا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة فى كأس أمم أفريقيا 2021، والتى تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

تبادل المنتخبين الهجمات خلال الشوط الأول، وكان المنتخب النيجيري هو الطرف الأخطر، لكن لم يستطع كلا الفريقين التسجيل في مرمى الآخر.

وبدأ منتخب نيجيريا اللقاء بالتشكيل التالى :حراسة المرمى: أوزوهو/ الدفاع: إيبوهى ، كولينز ، إيكونج ، أجاى/ الوسط: نديدى ، نواكالى ، إيوبي/ الهجوم: إيهاناتشو ، عمر صادق، إجوكى.

وضمن المنتخب النيجيري التأهل رسمياً إلى دور الـ16 فى كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر والسودان، حيث يعتلى منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتى الفراعنة فى الوصافة والمركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك غينيا بيساو والسودان نقطة لكل منهما فى المركزين الثالث والأخير فى المجموعة على الترتيب.

ويلعب منتخب نسور نيجيريا لتأكيد الصدارة حيث أنه سيبقى فى كل الاحوال متصدرا للمجموعة حتى حال خسارته وفوز منتخب مصر على السودان، ستكون له الأولوية فى الترتيب بالمواجهات المباشرة بعد فوزه على الفراعنة بهدف نظيف فى الجولة الأولى.

فيما سيقاتل منتخب غينيا بيساو للفوز على نيجيريا ويتمسك بالأمل والفرصة الأخيرة أمام النسور لخطف بطاقة التأهل الثانية حال تعثر منتخب مصر أمام السودان، أو التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة حال فوز أو تعادل الفراعنة الذين يتفوقون عليهم بالمواجهات المباشرة بهدف محمد صلاح فى الجولة الثانية.

واستهل منتخب نيجيريا مشواره بالفوز على مصر 1-0 فى الجولة الأولى ثم 3-1 على السودان فى الجولة الثانية.

بينما اكتفى غينيا بيساو بالتعادل السلبي أمام السودان قبل أن يخسر بهدف محمد صلاح أمام الفراعنة فى الجولة الثانية.