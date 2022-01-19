/673637/حسام-عبد-الغفار-لغير-الملقحينوفرنا-كل-حاجة-نعمل-أيه-اكتر-من-كده-عشان-تأخذوا-اللقاح

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه يوجد عدم اهتمام ورؤية خاطئة حول طريقة الاصابات بفيروس كورونا، منوها إلى توفر اللقاح بكافة انحاء محافظات الجمهورية قائلا:" محتاجين ابه اكتر من كده عشان الناس تروح".

دوت الخليج

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دي أم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، انه بعد شهر يناير زادت نسبة الاصابة، وبالتالي يجب العمل على الأليات التي تمنع الزيادة، منوها أنه يجب الاسراع في أخذ اللقاح، والالتزام بالكمامات، والالتزام بعمل ألية واضحة لتقليل الأعداد، إضافة إلى رفع الوعي كما وجه الرئيس السيسي.

حسام عبد الغفار لغير الملقحين:«وفرنا كل حاجة نعمل أيه اكتر من كده عشان تأخذوا اللقاح»

قال الدكتور حسام عبد الغفار أن الارقام المعلنة حول إصابات كورونا، لا تمثل الاعداد الموجوده الفعلية بالمجتمع، وبالتالي توجد زيادة في معدلات الاصابة بسبب انتشار متحور أوميكرون، منوها أن موجة الفيورس الرابعة بدأت منذ شهرين.

الصحة: منع غير الملقحين من دخول المقرات الحكومية

وتابع ان مجلس الوزراء اليوم ذكر المواطنين بالقرارت والغرامات التي تم اتخاذهامن قبل التمثلة في منع دخول الغير ملقحين، لمقراتهم الحكومية، مطالبا بضرورة وضع هذه القرارات على ارض الواقع بشكل أكثر تدقيق وحزم.

ونوه عبد الغفار أن أوميكرون يؤثر بشكل كبير على غير الملقحين، حيث أنهم يكونوا اقرب إلى الدخول إلى المستشفى والحاجة إلى معاملة خاصة والاحتياج إلى أجهزة تنفس خاصة.