/673626/بعد-نجاح-أحمد-حاتم-وهنا-الزاهد-مسلسل-أنا-وهي-يتصدر-تويتر

حقق مسلسل «أنا وهي» رواجاً كبيراً بعد عرض ما يقرب من 14 حلقة منه، وهو من بطولة الفنانة هنا الزاهد في دور “هند” والفنان أحمد حاتم في دور “سليم”، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير خصوصاً مع قصة حب هند لجارها سليم ودكتورهم النفسي “شيرين” الذي يلعب دورة الفنان أشرف عبد الباقي.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تعليقات المتابعين للمسلسل وذك خلال السطور القادمة.

رواج مسلسل أنا وهي

تفاعل المشاهدين بشكل كبير مع المسلسل، نظراً لأنه من النوع الكوميدي الخفيف والدرامي في نفس الوقت، كما أن الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد بينهم “كيمياء غريبة” وهو ما قاله أحد المشاهدين للمسلسل، كما قال أحد المشاهدين في تغريدة على تويتر:”معلش يجماعة أنا بطالب الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد حاتم وجميع القائمين على مسلسل #انا_وهي بتمديد الحلقات لأطول وقت ممكن وتطويل الحلقة لساعة كاملة.. عشان بجد أنا بعدي أيامي الوحشة بتلت ساعة رايقة ف بليزز شوفولكم حل ضروري متتجاهلونيش في المطلب الإنساني ده”.

كما كانت بعض التغريدات تقول:”مسلسل انا وهي جميل بجد والجزء اللطيف ف يومي الفترة دي واحمد حاتم وهنا الزاهد عاملين جو حلو اوي وعسل اوي اوي اوي “.

تفاعل المشاهدين مع المسلسل

جاءت المزيد من التغريدات عن المسلسل، ومنهم:”مسلسل انا وهي ريكومندد جدا شوفت ال14 حلقة ف نص يوم من حلاوته ودي حاجة ماحصلتش من زمان اوي”.

وعلقت أخرى:”انا مسحولة مع المسلسل ده بشكل بجد بحبه برغم انهم جاين مرضى نفسين بس دول احلى مرضى، فكره ان يكون فى شخص فى حياتك يغيرك او يطلع احسن نسخة ليك حلوة اوووى و مش بس انت الى تتغير لا انتم الاتنين و حلقة امبارح لما وقف معاها و دافع اووى عنها كانت جميلة اووى”.

كما غردت أخرى مغازلة للفنان أحمد حاتم:"بنتابع المسلسل عشان قصته لذيذه” مشيرة إلى صورة الفنان أحمد حاتم.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من المسلسل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.