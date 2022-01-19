استرجاعًا للذكريات.. سلمى صباحي تبكي بسبب فيديو يجمعها بالراحل عمرو سمير

/673634/استرجاعا-للذكريات-سلمى-صباحي-تبكي-بسبب-فيديو-يجمعها-بالراحل-عمرو-سمير

حقق برنامج «شبابيك» الذي كان يعرض على قناة دريم في عام 2006، وكان من تقديم المذيعة سلمى صباحي، بمشاركة المذيع والممثل الراحل عمرو سمير نجاحًا ساحقًا، وقامت المذيعة سلمى صباحي بنشر مقطع قديم من البرنامج استرجاعًا للذكريات.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الفيديو الذي يجمعها بعمرو سمير.

ذكريات برنامج شبابيك

نشرت المذيعة والمغنية المصرية سلمى صباحي فيديو عبر تطبيق فيسبوك والذي كان يجمعها بالمذيع والممثل الشاب الراحل عمرو سمير، وكان الفيديو من كواليس برنامج شبابيك التي كانت تقدمه، ويعكس الفيديو حالة من البهجة والغناء.

وعلقت عليه:”يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه #شبابيك ٢٠٠٦”.

معلومات عن سلمى صباحي

ولدت سلمى صباحي في عام 1981 بيوم 8 مارس في بور سعيد وهي ابنة حمدين صباحي، بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت لكورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.

حصلت مرتين على المركز الأول في مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى مدارس الجمهورية عامي 1996 1997، شاركت بالغناء والإلقاء في بطولة المسرحية الشعرية «مسحراتي العرب» على المسرح القومي 1999.

وهي خريجة جامعة القاهرة كلية الآداب قسم إسباني وانضمت لكورال منتخب جامعة القاهرة وحصلت على لقب مطربة الجامعة عام 2002 وحصلت على جائزة التميز أكتر من مره لمشاركتها في مهرجانات محلية ودولية تابعة لجامعة القاهرة، شاركت في برنامج سوبر ستار في موسمه الثاني. وقدمت برنامج «ولاد البلد» الذي تم إيقافه في أواخر عام 2012.

بدأت كمذيعه مع المذيع الراحل عمرو سمير في برنامج «شبابيك».

وقدمت برنامجين إذاعيين، هما: 2008: «البيت على» راديو حريتنا، 2010: «كل الكلام» على دياب اف ام، وهي أحد أعضاء الفرقة الغنائية "أيامنا الحلوة" حيث تشارك بالغناء في عروض الفرقة.

معلومات عن الراحل عمرو سمير

شارك عمرو سمير في عمل فني واحد وهو فيلم “عودة الندلة” بطولة عبلة كامل وعزت أبو عوف بالإضافة لكونة مذيع.

وتوفي الشاب عمرو سمير في 5 يوليو 2017، عن عمر 33 عامًا إثر أزمة صحية أثناء تواجده في إسبانيا للاستجمام هناك، وشكلت وفاته صدمة لكل أصدقائه وجمهوره.