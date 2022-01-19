حسن الرداد يعلن موعد عرض مسرحيته الجديد «كازانوفا»

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دوت الخليج يكشف موعد عرض مسرحية حسن الرداد الجديدة.

حسن الرداد بصحبة عمرو يوسف ونسرين طافش على المسرح

ونشر حسن الرداد عبر خاصية الإستوري على "انستجرام"، عدد من الصور التى جمعتهم على المسرح لتقديم مسرحية جديدة حملت بعنوان "كازانوفا"، وسوف يتم عرضها يوم 2 فبراير القادم ضمن فاعليات موسم الرياض.

شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

انتشرت في الأونة الأخيرة شائعات كثيرة عن انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم؛ بسبب حزنها الشديد بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، والذي أدى إلى إنطوائها وإضطراب العلاقة بينها وبين زوجها. وزادت الشائعات عندما نشر الفنان حسن الرداد فيديوهات وصور له مع الفنانة غادة عادل وهم يرقصان ويحتفلان بعرض مسرحية في نص الليل، التي تشاركا بطولتها، وكانت تعرض في موسم الرياض الشهر الماضر، ولم يرد أي من الزوجان على هذه الأخبار.

مسرحية في نص الليل

الجدير بالذكر، أنه تم عرض مسرحية "في نص الليل" التي قدمها أيمن بهجت قمر عن كتاب ألفه والده الراحل بهجت قمر، وقام ببطولتها حسن الرداد، غادة عادل، ريم مصطفى وعبد الحمن توتا، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي.

ويُعد هذا العرض المسرحي هو أول خطوة إنتاجية لشركة ABK media pro. Bahgat Kamar التي أنشأها أيمن بهجت قمر وإنجي عبد الحافظ، وأيضًا أو إخراج مسرحي للمخرج عمرو عرفة.

اعتذار نسرين طافش من تقديم المداح

انضمت الفنانة هبة مجدي، لأبطال مسلسل "المداح" الجزء الثانى، أمام الفنان المتألق حمادة هلال، أتى ذلك بعد اعتذار الفنانة نسرين طافش التي خاضت بطولة الموسم الأول.

وكانت غردت طافش في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

وتابعت: "وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق ، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني".