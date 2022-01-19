مجموعة مصر.. نيجيريا تتصدر بالعلامة الكاملة بالفوز على غينيا بيساو وتصعد لدور ال 16 "فيديو"

حقق منتخب نيجيريا فوزا جديدا على نظيره منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "رومدى أدجيا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة فى كأس أمم أفريقيا 2021، والتى تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن تبادل المنتخبين الهجمات خلال الشوط الأول، وكان المنتخب النيجيري هو الطرف الأخطر، لكن لم يستطع كلا الفريقين التسجيل في مرمى الآخر.

وجاء الهدف الاول في الدقيقة 56 من كرة عرضية أمام المرمى، تابعها المهاجم عمر صادق داخل المرمى.

وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب ويليام إيكونج في الدقيقة 75 من كرة متابعة أمام المرمى لجأ خلالها الحكم إلى تقنية الفيديو من أجل احتسابها، لتنتهي المباراة بفوز النسور بثنائية نظيفة.

وبدأ منتخب نيجيريا اللقاء بالتشكيل التالى :حراسة المرمى: أوزوهو/ الدفاع: إيبوهى ، كولينز ، إيكونج ، أجاى/ الوسط: نديدى ، نواكالى ، إيوبي/ الهجوم: إيهاناتشو ، عمر صادق، إجوكى.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ليتأهل معه المنتخب الوطني الذي فاز على السودان 1-0 ليحتل الوصافة برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب السودان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع غينيا بيساو ليخرج المنتخبان من البطولة.

واستهل منتخب نيجيريا مشواره بالفوز على مصر 1-0 فى الجولة الأولى ثم 3-1 على السودان فى الجولة الثانية، بينما اكتفى غينيا بيساو بالتعادل السلبي أمام السودان قبل أن يخسر بهدف محمد صلاح أمام الفراعنة فى الجولة الثانية.