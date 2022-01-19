/673639/نيجيريا-تقسو-على-غينيا-بيساو-بثنائية-نظيفة-في-كأس-أمم-إفريقيا-2021

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.

وأكد المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، عن طريق ويليان تروست، من خلال خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يمين الحارس.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب النيجيري المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، ويحجز مقعد له في دور ثمن النهائي من البطولة.

تشكيل نيجيريا لمواجهة غينيا بيساو

في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع :تيرون إيبويهي، ويليام تروس إكونج، سيمي أجايي، جاميلو كولينز.

وسط الملعب: سيدرا إيجوكي، كليتشي ناوكالي، ويلفريد نديدي، أليكس أيوبي.

الهجوم: كليتشي إيهاناتشي، عمر صديق

تشكيل غينيا بيساو

في حراسة المرمى: ماوريس جوميز

في الدفاع: فالي كاندي- أوبا سانجانتي- سوري ماني- جيفرسون أنيلسون

في الوسط: برايما كاندي- موريتو مورو- بانوتشي كامارا

في الهجوم: جورجي باربوسا- ماما بالدي- بيكيتي سيلفا

كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على السودان وتتأهل رسمياً

حقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره السودان بنتيجة 3/1، على ملعب "رودجي أدجيا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ منتخب نيجريا اللقاء بضغط كبير على السودان حتى نجحوا في التسجيل عن طريق شوكويزي في الدقيقة 3، ثم بادلت السودان الهجمات وهددوا مرمى نيجيريا ولكن تصدى الحارس النيجيري لتلك الهجمات.

وأستثمر منتخب نيجيريا الهدمات المرتدة التي شكلها في أخر شوط المباراة الأول واحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق تايو أونيي برأسية تغالط الحارس علي أبو عشرين وتسكن الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر المنتخب النيجيري، وعزز موسيس سيمون بالهدف الثاني في بدايته بالدقيقة 46، ليسطر النسور على بدايت الشوط.